На екатеринбургском ж/д вокзале установят пункты досмотра

С 28 декабря на железнодорожном вокзале Екатеринбурга начнут работу пункты досмотра. Из-за этого будет изменена схема движения граждан по прилегающей территории, сообщает пресс-служба СвЖД.

Так, чтобы пройти от станции метро «Уральская» до остановок общественного транспорта, расположенных на площади, необходимо будет идти по переулку Невьянский, затем повернуть налево на улицу Челюскинцев. Все из-за того, что на улице Вокзальная будет пункт досмотра багажа и ручной клади. Вход на железнодорожный вокзал Екатеринбурга будет возможен только через два досмотровых пункта, где будут стоять многозонные металлодетекторы. Досмотр багажа и ручной клади будет проходить с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса будет свободным.