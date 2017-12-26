Тысячи детей из многодетных семей Иркутска лишились бесплатного питания

В Иркутской области тысячи детей из многодетных семей лишились права на бесплатные обеды в школах. Раньше для этого требовалось лишь заявление родителей в отдел соцзащиты. Но летом региональный парламент изменил правила предоставления льготы, передает ОТР.

Теперь для доказательства того, что семья нуждается в помощи, необходимо предоставить справки о доходах обоих родителей. В итоге без поддержки остались те семьи, где один из родителей не работает, занимаясь воспитанием детей, или получает зарплату неофициально. А это треть от общего числа льготников.

Дмитрий Распутин, житель Иркутска: "Наше государство, что говорит… "Граждане, рожайте, пожалуйста, детей. И мы вам в этом поможем. Потом они начинают менять правила".