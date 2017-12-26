Тысячи детей из многодетных семей Иркутска лишились бесплатного питания
26 декабря 2017, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области тысячи детей из многодетных семей лишились права на бесплатные обеды в школах. Раньше для этого требовалось лишь заявление родителей в отдел соцзащиты. Но летом региональный парламент изменил правила предоставления льготы, передает ОТР.
Теперь для доказательства того, что семья нуждается в помощи, необходимо предоставить справки о доходах обоих родителей. В итоге без поддержки остались те семьи, где один из родителей не работает, занимаясь воспитанием детей, или получает зарплату неофициально. А это треть от общего числа льготников.
Дмитрий Распутин, житель Иркутска: "Наше государство, что говорит… "Граждане, рожайте, пожалуйста, детей. И мы вам в этом поможем. Потом они начинают менять правила".
Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, председатель Комитета по здравоохранению: "Человек, который заявил, что он нуждается в данном виде поддержки от государства, данной льготы, он должен доказать, что он трудится. Они говорят: нам платят в конвертах. Мы говорим: как же так? Вы налоги никакие не платите, государству ничего не отдаете, почему вы думаете в этом случае, что государство должно вам помогать?"
Сейчас уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области подготовила проект нового закона. По нему, справку о доходах может предоставлять только один из родителей. Рассмотреть это предложение депутаты обещают на февральской сессии. Пока исключением из правил стали только дети из неблагополучных семей. Льготное питание им оформляют без справок от родителей - по решению комиссии по делам несовершеннолетних.