Марии Захаровой присвоен новый дипломатический ранг

Глава российского государства Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

До этого Захарова находилась в ранге чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Она руководит департаментом информации и печати МИД с 10 августа 2015 года. В январе 2017 года Путин наградил Марию Захарову Орденом Дружбы. На днях у представителя МИДа был день рождения, Марии Захаровой 24 декабря исполнилось 42 года.

Тем же указом ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен послу по особым поручениям МИД Владимиру Барбину, послу в Иране Левану Джагаряну, замминистра энергетики Юрию Сентюрину и послу в Катаре Нурмахмаду Холову.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.