Новогодние традиции народов Среднего Урала

Свердловская область является одним из самых многонациональных регионов России, здесь 160 народов бережно хранят свои традиции, которые касаются, в том числе, и празднования Нового года.

Первыми Новый год встречают евреи Среднего Урала. Свой главный праздник, который называется Рош Ха-Шана, в 2017 году они отмечали с 20 по 22 сентября (1-2 тишрея по еврейскому календарю). Этот Новый год – не просто смена календарного года, а веха, знаменующая начало человеческой истории.

«В течении месяца до праздника и в течении этих двух дней евреи ходят в синагогу, где произносят специальные молитвы «судных дней» и слушают священные звуки шофана – бычьего рога, взывающего к человеческой совести. Существует предание, что в дни Рош Ха-Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей: «...кому жить и кому умереть, кого ожидает покой, а кого – скитания, кого – благополучие, а кого – терзания, кому суждена бедность, а кому – богатство». Искренняя вера в то, что Всевышний желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник. В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году. Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья. Звук шофара призывает: «Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши», – рассказала директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина.

У каждого есть десять дней до Йом Кипур – дня поста, покаяния и отпущения грехов, когда решение Всевышнего будет скреплено печатью. В эти 10 дней еще можно исправить вынесенный в Рош Ха-Шана приговор, совершая добрые дела и искренне стараясь изменить себя и свои поступки.

Большую роль в праздновании еврейского Нового года, как и у других народов, играет трапеза. На традиционном праздничном еврейском столе – голова рыбы или быка как символ первенства в жизни (нужно быть всегда «в голове», а не «в хвосте»), гранат и порезанная кольцами морковь, символизирующая достаток, и золотые монеты, пироги с яблоками или фрукты в меду – знак сладкой жизни, хала – хлеб круглой формы.

Любопытно, что подобных праздников в иудаизме четыре – каждый несёт собственный смысл, ознаменовывает совершенно разные периоды жизни еврейского народа и, соответственно, отмечается по-разному. Но именно Рош Ха-Шана – «Глава года» – остается Новым годом в привычном его понимании.

«Ожидание праздника – тоже праздник», – считают уральские немцы. Для представителей этого народа предрождественский месяц – самый яркий и наполненный событиями. Это время называется Адвент и начинается он за четыре недели до Рождества (в 2017 году первое «адвентское» воскресенье выпало на 3 декабря).

«Адвент делится на два календарных этапа. С первого воскресенья до 16 декабря он посвящен размышлениям о грядущем Втором пришествии Иисуса Христа. С 17 до 24 декабря происходит непосредственная подготовка к празднованию Рождества Христова. Это время также посвящено воспоминанию о первом пришествия Иисуса Христа в мир – Боговоплощении. На период Адвента приходится ряд праздников святых – святой Барбары, святого Николауса и других. Все воскресенья Адвента приравнены по своей значимости к великим праздникам. И если на эти дни выпадает какой-либо иной праздник, он переносится на понедельник. В каждое воскресенье Адвента, а их обязательно четыре, зажигается одна свеча: «Свеча Пророчества», «Вифлеемская Свеча», «Свеча Пастухов», «Свеча Ангелов», – говорит руководитель национально-культурной автономии немцев Екатеринбурга Марина Бычкова.

Адвент – время всеобщей «охоты» немцев за рождественскими и предрождественскими подарками для друзей и близких. Причем, сладости, елочные украшения, рождественские календари принято дарить на протяжении всех четырех недель. А вот подарки «повесомее» кладут под установленную дома елку и дарят именно на Рождество.

«Традиции дарить рождественские календари – более 100 лет. Календари представляют собой 24 пронумерованных дня-ячейки. По сути, это маленькие коробочки с конфетами или шоколадками. Перед Рождеством в немецких семьях стряпают plätzchen – печенье или – сладкие кексы, и у каждой хозяйки – свой коронный рецепт его приготовления, свои формы для него. Кроме этого, пекут пряники с начинкой и без нее, фруктовый хлеб, фаршированные орехами пироги», –сказала Марина Бычкова.

Немцы обожают украшать к Рождеству свое жилище. На окна, на балконы вешаются рождественские звезды, ставятся свечи, фигурки животных. Когда за столом во время ужина собирается вся семья, у камина или на подоконнике зажигаются праздничные свечи. Рождественский венок – также типичное для немецких домов украшение в предрождественское время. Он сделан из еловых веток, имеет четыре вплетенные в него свечи; его закрепляют где-нибудь в комнате вертикально или устанавливают на стол.

Немецкий Дед Мороз зовется Вайнахтсманом. По традиции он приходит в гости к немецким детям не один, а вместе с милой помощницей Кристкинд.

На Урале немецкий традиции празднования и особенно подготовки к Рождеству достаточно сильны. С начала декабря представители народа начинают проводить праздничные мероприятия: это и мастер-классы для детей и взрослых, и концерты, и просто развлекательные мероприятия. Одним из самых ярких событий немецкого Рождества на Урале является Рождественская ярмарка, которая проходит в Литературном квартале в центре Екатеринбурга.

Корейский Новый год не имеет четко установленной даты и обычно выпадает на конец января – середину февраля. Этот праздник называют Соллаль. И главное его отличие от традиционного Нового года в том, что это – праздник начала весны, когда природа начинает потихоньку готовиться к расцвету и обновлению. Именно поэтому многие обычаи и приметы, связанные с Соллалем, призваны обеспечить богатство грядущего урожая. Тем не менее, корейский Новый год остается семейным праздником.

«Связь поколений очень важна в Новый год, поэтому проводят его только в кругу семьи. Считается, что даже ушедшие предки являются к родным в этот день и отмечают праздник вместе со всеми», – рассказал заместитель председателя екатеринбургской городской общественной организации «Национально-культурная автономия российских корейцев» Валерий Тхай.

Новогодние церемонии начинаются в корейской семье с жертвоприношения предкам, которые, как считалось, могут при желании помочь живым родственникам. Все, от мала до велика, надевают парадные национальные одежды (ханбок) и накрывают ритуальный стол, чтобы почтить последние 4 поколения. По особым обычаям будет накрыт и праздничный стол: еда и питье расставлены на нем в четко определенном порядке, в соответствии со сторонами света. Иногда место блюда зависит от его цвета (например, кушанья красного цвета располагаются на восточной стороне стола, а белые – на западной), иногда – в зависимости от очередности, в которой принято их есть (первым при этом идет рис, последним – десерт).

«Обычаи сопровождают не только праздничный стол, но и весь день. Примерная программа каждой корейской семьи: трапеза, когда на столе – главное новогоднее блюдо – суп ттоккук, поездка к родителям и близким, поминание предков, традиционные семейные игры: запуск воздушного змея, качели, «палочки», встреча рассвета на берегу моря или на горной вершине», – сказал Валерий Тхай.

Чтобы наступивший год был счастливым, жилища украшают картинками с изображениями курицы или тигра. Первая должна привлечь к обитателям дома разные блага, второй – отпугнуть злые силы.

Кстати, хотя Новый Год по Лунному календарю получил статус национального праздника сравнительно недавно (в 1989 году), среди народа он был популярен всегда. Подавляющее большинство корейцев, согласно опросам, предпочитают традиционный праздник западному. Кстати, Деда Мороза здесь называют СантаКуллосу. И он неизменно сопровождает как корейский Новый год, так и привычную нам ночь с 31 декабря на 1 января.

Екатеринбургская национально-культурная автономия российских корейцев ежегодно празднует Новый год по лунному календарю – Соллаль. «Мы стараемся по мере возможности соблюдать традиции. Маленькие дети делают поклон старшим, мы их одариваем подарками. Накрывается большой праздничный стол с обязательными корейскими блюдами: чальток (хлеб из клейкого риса), димфени (лепешки из рисовой муки на пару), салаты из моркови, папоротника, морских водорослей. По ходу праздника проходят выступления фольклорной группы «Онлирия» (традиционные народные песни, танцы, игра на четырех корейских барабанах – самульнори)», – отметил Валерий Тхай.

У русских Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. Во многом это связано с главной новогодней традицией – найти под елкой подарок от Деда Мороза и открыть его. Но если обратиться к истории, откроются интересные факты.

До петровских времен год провожали сначала весной, в марте. При этом определенной даты установлено не было – люди просто наблюдали за природой: когда прилетали птицы и становилось теплее, тогда и начинались приготовления к празднику. По времени весенний Новый год практически совпадал с Пасхой и отмечали его совершенно иначе, нежели зимний. Праздник был похож на языческий и люди, встречая новогодие, прощались с суровыми морозами. Интересно, что обычай встречать год именно весной они делили с азиатскими народами, для которых праздник Наурыз считался главным событием года.

«Мы встречаем Новый год 1 января потому, что три столетия назад царь Петр І издал указ, повелевающий отмечать этот праздник именно в это время. Царский указ гласил: «В России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия». Именно этот указ стал причиной возникновения многих русских традиций, обычаев, примет», – напоминает председатель свердловского этнокультурного объединения «Русский мир» Наталья Царегородцева.

Традицию наряжать новогоднюю елку Петр «подсмотрел» у немцев, для которых это вечнозеленое хвойное дерево испокон веков являлось символом вечной молодости, бессмертия, долголетия и верности. Этот обычай показался самодержцу очень красивым, поэтому в своем указе «О праздновании Нового года» он предписал «...По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь...».

Вечер накануне Нового года считался «щедрым». Обильный праздничный стол оформляли всем тем, чего хотелось иметь в достатке. К Новому году варили различные компоты, взвары, подавали много мясных, крупяных и мучных блюд, пекли пироги с самой разнообразной начинкой. В центре стола было принято ставить мясо двух-трехнедельного поросенка, зажаренного на вертеле, который воспринимался как символ красоты. До наших дней дошел обычай в Новый год дарить друг другу подарки.

Во многих семьях принято для новогоднего стола печь специальные пирожки с пожеланиями: в пирожок заворачивается кусочек бумаги в фольге, на котором написано приятное пожелание. Желать можно чего угодно – на помощь придёт фантазия. Вместо пожелания бывает и сюрприз. Например, в один пирожок из большой партии кладут монетку, один пекут сильно солёным, ещё один – очень сладким. Тот, кто вытянет под бой курантов пирожок с монеткой, в этом году станет богатым. Солёный пирожок символизирует трудности и испытания, сладкий – «сладкую» жизнь. Кстати, это может быть не только пирожок. В некоторых семьях на Новый Год стряпают пельмени, среди которых «счастливец» вытянет переперченный пельмень. Того, кому он достанется, в Новом Году ждёт удача.

Традиций встречи Нового года в России немало: одни из них появились совсем недавно, вторые имеют многовековую историю, некоторые являются исконно русскими, а другие пришли к нам издалека. Но объединяет их одно: Новый год – это день, когда весь мир готовится вступить в будущее, надеясь, что оно окажется счастливым. Проходят годы, меняется мода, изменяется общество и сам человек, но таинственность и неповторимость Нового года остается всегда.

Новый год в Таджикистане – весенний праздник. Он даже переводится как «Новый день». Домусульманский праздник, традиционный для персидских стран, отмечают народы Ближнего Востока, Азии, Ирана, Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Китая.

Большое внимание уделяется праздничному столу, во многом это связано с главным блюдом, название которого – «сумаляк». Его готовят из пророщенной пшеницы, символа Навруза, которую на три дня замачивают в воде, затем двенадцать дней проращивают, а потом ростки трут на терке или дробят камнем в ступе и варят на хлопковом масле с добавлением муки.

«Существует несколько легенд о появлении этого лакомства, но все сходятся в том, что сумаляк наделяет людей физическими и духовными силами. И, конечно же, настоящий праздник в Таджикистане не может обойтись без плова, приготовленного на костре. На праздничный стол также стараются не ставить блюда из мяса и других продуктов от животных кроме молока», – рассказал руководитель общества таджикской культуры «Сомон».

На столе также оказываются семь блюд («хафт-син»), название которых начинается с буквы «с»: суманак (проросшие зерна), самбуса (пирожки), сабзи (зелень), санджид (дикая маслина), себ (яблоко), сир (чеснок), соки. Обязательно ставят свечи по числу членов семьи: их нельзя гасить, пока они не догорят сами.

Заранее к Наврузу готовятся еще и духовно: раздают долги, прощают старые обиды. А в день праздника надевают все чистое, символизируя полное очищение. Обязательны в этот день ритуалы с огнем, восходящие к зороастирийским корням праздника. Зажженный костер или факел должны обойти все домочадцы в знак доброй надежды на лучшее.

По традиции празднование начинается за несколько часов до рассвета. Молодые юноши и девушки собираются вместе, танцуют вокруг костров в яркой и цветастой одежде, чтобы оставить в уходящем году все плохое. Считается, что громкий звук бубнов и национального духового музыкального инструмента «карная» отпугивают злых духов.

Кстати, календарный Новый год, который празднуется с 31 декабря на 1 января, тоже любимый и значимый праздник у представителей народа, причем не только проживающих на Урале. Сейчас в Таджикистане уже украшены города, на улицах – наряженные елки и вовсю работают новогодние ярмарки.

И в Свердловской области, в свою очередь, за последние годы Навруз стал любимым праздником не только у таджикского народа. Его с удовольствием празднуют представители национальных организаций и тысячи студентов. Все они соблюдают традиции и тоже готовят сумаляк, которыми угощают всех желающих.

Традиции народов Среднего Урала активно поддерживают региональные власти. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – часто гость больших национальных праздников. Для своевременного решения межнациональных вопросов в регионе действует Консультативный совет по делам национальностей при губернаторе, создана Ассоциация национально-культурных объединений, а самим национальным организациям несколько лет назад по решению главы региона было выделено здание – Дом народов Среднего Урала.