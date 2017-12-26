По данным аналитического агентства Price&Quality Agency, из-за сложного материального положения, около 50% жителей Урала в этом году решили отказаться от длительных новогодних поездок, а количество выезжающих на праздники за границу сократилось до 3%. В этом свете популярностью начал пользоваться духовный туризм – путешествия по храмам, монастырям и святым местам в пределах своего региона.

«Если до кризиса количество граждан, рассматривающих это направление, как вид проведения досуга можно было пересчитать по пальцам, то сейчас каждая пятая российская семья стала рассматривать такую перспективу, - поделился наблюдениями управляющий партнер аналитического агентства Алексей Репин. – Люди стали воспринимать поездки по святым местам как семейный отдых, как возможность рассказать о культурных традициях детям, учитывая, что стоимость таких путешествий минимальна, направление завоевывает популярность».



Основной принцип экономии в таких поездах, по словам члена Ассоциации искусствоведов (АИС), профессора Свято-Филаретовского православно-христианского института Александра Копировского, - совершать их самостоятельно, во-первых, это позволяет настроиться на определенный духовный лад, а во-вторых, избежать траты времени на посещение «коммерческих точек», куда привозят туристов организаторы, чтобы продать дорогостоящие сувениры или еду. «В первую очередь путешествия по церковно-историческим местам полезны для детей, которым родители могут показать и рассказать о культуре и обычаях своего народа, ведь церкви и монастыри являются уникальными памятниками архитектуры, которые сосредотачивают в себе все культурное наследие от сотворения мира. Некоторые из них сохранились еще с 11-12 веков и передают уникальные особенности быта домонгольской Руси», - рассказал Александр Копировский.



Сэкономить в таких поездках можно не только на посещении растиражированных туристических точек, но также на питании и проживании. По словам г-на Копировского, в большинстве действующих монастырей можно остановиться на ночлег либо бесплатно, либо за пожертвование, размер которого каждый постоялец определяет в меру своих возможностей. Еда в местных трапезных зачастую дешевле, чем в городе и готовится местными поварами исключительно из натуральных продуктов, что гарантирует ее экологичность и безопасность.



Самыми интересными, с исторической точки зрения, местами на Урале считаются:



- Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Екатеринбург — город с богатой, интересной и непростой историей. Одними из главных немых свидетелей минувших дней служат многочисленные храмы и часовни города, которые переживали самые разные времена — и славные, и горькие.



- Верхотурье - Уральский Иерусалим, удивительный регион, где сконцентрировалось огромное количество святых мест, церквей и монастырей, многочисленные тропы к которым вытоптали паломники со всей России, находится на реке Туре в Свердловской области.



- Ганина Яма (пос. Шувакиш, Свердловская область). Это уникальный храмовый комплекс, доминанта которого, естественно, — храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, в котором хранится мироточащий крест. Историческую ценность представляют и сопутствующие постройки урочища: дом наместника, трапезная, колокольня, музей монастыря и церковная лавка.



- Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Самый большой храм Екатеринбурга стоит на месте расстрела царской семьи. Это пятикупольное здание с 14 колоколами и нижним уровнем с музейным комплексом. По задумке архитектора, через проем иконостаса можно увидеть место расстрела Николая Второго и его семьи.