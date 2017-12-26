Опубликовано пророчество Мессинга о конфликте США и России в 2018 году

2018-й станет годом испытаний. Чтобы справиться с новыми вызовами, человечеству нужно будет измениться. Решающий вклад в данный процесс внесет Россия. Об этом говорится в предсказаниях, сделанных Вольфом Мессингом.

Вольф Мессинг — советский менталист, выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей» зрителей. Согласно слухам, на его счету множество пророчеств, сделанных в устной форме.

В частности, утверждается, что Мессинг дал верное предсказание о Второй мировой войне. В одной из бесед с руководителем СССР Иосифом Сталиным менталист заявил, что глобальный конфликт закончится 8 мая разгромом Третьего рейха. Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил вступил в силу именно в этот день.









Еще одно известное пророчество, которое приписывается Вольфу Мессингу, также связано со Сталиным. В 1953 году предсказатель попросил советского лидера прекратить антисемитскую кампанию. После того как Сталин ответил отказом, Мессинг заявил, что тот умрет в еврейский праздник. Так и произошло: политик скончался в день, когда отмечался Пурим.









Кроме того, менталисту принадлежит немало прогнозов, касающихся событий, которые должны случиться в первой четверти XXI века. Так, Мессинг предрек, что 2018-й станет годом испытаний для мира. Чтобы справиться с новыми вызовами, человечеству нужно будет измениться. Решающий вклад в этот процесс внесет Россия, пишет сайт god2018.su.

Следующие двенадцать месяцев принесут нашей стране стабильность, восстановление и подъем экономики, цитирует предсказание Вольфа Мессинга 2018god.net. Эти перемены положительно скажутся на уровне благосостояния граждан РФ.









Власти Украины наконец-то осознают бесперспективность конфронтации с соседним государством и сделают шаги по направлению к восстановлению сотрудничества с Москвой. А вот Соединенные Штаты продолжат проводить антироссийскую политику. Мессинг предрек, что в 2018-м Вашингтон попытается развязать вооруженный конфликт с РФ руками стран Ближнего Востока. Однако в Третью мировую войну данное противостояние не перерастет – этому помешает Евросоюз, который начнет выходить из-под американского влияния.