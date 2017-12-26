Андрей Антонов: минус 4 миллиона за 2 месяца!

Именно на столько снизилась плата в домах под управлением УК Ленинского района, благодаря новым приборам учета тепла.

Платить по-справедливости

Суммы в графе «отопление» в квитанциях на оплату коммунальных услуг обычно значительно выше всех остальных граф, потому и любые изменения в вопросах тепла в квартирах воспринимаются в штыки. Да и сами счета обычно вызывают у граждан только негодование.

Снизить градус напряжения в диалоге между поставщиками услуг ЖКХ и потребителями должны были общедомовые приборы учета, которые делают расчеты прозрачными: сколько потребил, столько и заплатил. Напомним, что согласно принятому в 2009 году закону, приборы учета должны быть установлены во всех многоэтажках, за исключением тех, которые находятся в аварийном состоянии, а также домов, где попросту нет технической возможности их установить.

Правда, не все кировчане поверили, что ОДПУ позволяют снизить плату за тепло, особенно просчитав их стоимость и прикинув, сколько изначально придется заплатить, поэтому и не спешили оборудовать ими свой дом.

Работаем только с добросовестными партнерами

Обойтись без общедомового прибора учета тепла можно, но сегодня это дорого. Если в вашем доме нет счетчика, то вы платите по нормативам. Вдобавок, к вам уже применяются повышающие коэффициенты, которые с каждым годом растут.

Поэтому одной из главных задач, поставленных администрацией города Кирова перед руководством ООО «УК Ленинского района» в 2017 году, была установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех «неоприборенных» домах. Это было зафиксировано и в соглашении между администрацией и основным поставщиком тепла в областной центр – ПАО «Т Плюс». Исполняя поручение администрации, УК в кратчайшие сроки нашла инвестора, вложившего собственные средства в оснащение 52-х многоквартирных домов приборами учета.

- Найти подрядчика, который согласился одновременно на таком количестве домов установить приборы учета и при этом предоставить рассрочку на оплату услуг, было очень сложно, - говорит исполняющий обязанности генерального директора ООО «УК Ленинского района» Андрей Антонов. – Но мы решили эту задачу. Компания «ЕЭС-Гарант» согласилась на наши условия, выполнила работы качественно и в срок.

Что касаемо стоимости, то для многоподъездных девяти-десятиэтажек она оказалась значительно ниже, чем для типовых «хрущевок».

- Стоимость прибора учета делиться на количество квадратных метров в доме, - объясняет Андрей Александрович. – Жители вносят плату пропорционально площади, находящейся в их собственности. Обсуждая срок, на который будет предоставлена рассрочка, мы учитывали размер платы с 1 квадратного метра.

Таким образом УК сделала все, чтобы ежемесячные платежи за установленные теплосчетчики не сильно ударили по семейному бюджету кировчан и предоставила собственникам рассрочку на срок от года до трех.

- Если кто-то оказался в сложной жизненной ситуации, то можно обратиться к нам в индивидуальном порядке с заявлением о снижении ежемесячного платежа и увеличении срока оплаты до пяти лет, - подчеркнул Андрей Антонов. – Но при этом жителям дополнительно придется оплачивать и проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Одновременно с установкой новых теплосчетчиков УК Ленинского района проинвентаризировала и действующие договоры на поверку имеющегося парка приборов учета.

- К сожалению, не все подрядчики добросовестно выполняли свои обязательства. Мы расторгли договор с организациями, которые взяли на себя обязанность, но не провели своевременную поверку приборов учета, тем самым запятнав репутацию Управляющей компании в глазах жителей. Отмечу, что тема поверки стоит на особом контроле УК, и сегодня этот вопрос полностью закрыт благодаря тому, что парк приборов передан в руки хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков.

Счетчик себя оправдывает

В настоящее время в многоквартирных домах «УК Ленинского района» поверены и введены в эксплуатацию 436 общедомовых приборов, в стадии сдачи еще 17. Остаются неповеренными всего 15 приборов, снятие в поверку которых провести невозможно без отключения от наружных сетей, а потребителей от теплоснабжения. По словам Андрея Антонова, 100-процентное оборудование домов, находящихся под управлением Ленинской УК, приборами учета тепла – дело самого ближайшего будущего. По расчетам экспертов, затраты на установку общедомового прибора учета для стандартной «хрущевки» окупаются в среднем за 1,5-2 года. Впрочем, уже сегодня в Кирове есть примеры, когда установка общедомовых приборов учета окупилась всего за 2 месяца за счет снижения платы по сравнению с оплатой тепловой энергии по нормативу.

В заключении хотелось бы отметить, что жители домов, бережно относящиеся к своему имуществу, платят значительно меньше. Те, кто не закрывает подъездную дверь – больше. Хорошо утепленный фасад дома, герметичные окна, хорошие двери в подъезд – это практически 100-процентная гарантия того, что при наличии общедомового счетчика жильцам удастся сэкономить.