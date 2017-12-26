Переодетый в умершую мать москвич попытался взять кредит

Житель Москвы обратился в кредитную организацию и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины. Он попросил оформить карту с лимитом 75 тысяч рублей. При этом мужчина был одет в женское платье.

Клерки сразу заподозрили неладное и вызвали полицейских. Мужчина успел скрыться с места происшествия, но позднее был задержан. Выяснилось, что 39-летний мужчина отправился за кредитом с документами своей умершей матери.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». "Артист" находится под подпиской о невыезде.