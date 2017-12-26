Во вторник, 26 декабря, Министерство обороны Российской Федерации сделало важное заявление. Согласно последней информации, сегодня был осуществлен испытательный пуск баллистической ракеты.

Речь идет о межеконтинентальной ракете РС-12М "Тополь", которая была запущена с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные военного ведомства, ключевой целью пуска являлось тестирование боевого оснащения МБР.

Подчеркивается, что испытательные трассы на полигоне, о котором идет речь, дали возможность в полной мере испытать возможности "Тополя".