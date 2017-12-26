Россияне раскрыли свои планы на Новый год

Половина россиян встретит Новый год дома в кругу семьи. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного на сайте «Аргументы недели».

В домашней обстановке намерены отметить праздник 48% респондентов, еще 14% отправятся в гости к родственникам или друзьям. 10% участников опроса заявили, что в новогоднюю ночь будут работать, 3% отправятся за границу. Четверть опрошенных – 25% - пока не определилась со своими планами.

Ранее сообщалось, что продолжительность предстоящих новогодних каникул составит десять дней. Жители России начнут отдыхать 30 декабря. Первым рабочим днем в 2018-м станет 9 января.