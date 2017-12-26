Наказание за ложные сообщение о теракте ужесточили

Сегодня в рамках заседания Совета Федерации был одобрен закон об увеличении срока наказания за ложные сообщения о терактах. Поправки будут внесены в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В документе теперь предусматривается лишение свободны на срок от 3 до 5 лет, если гражданин оставляет заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или прочих действиях, которые представляют опасность гибели людей. Кроме того, отдельно выделены ложные звонки, целью которых является дестабилизация деятельности органов власти – за это можно сесть в тюрьму на срок от 6 до 8 лет, передает ТАСС.

Максимальная мера наказания составляет от 8 до 10 лет лишения свободы. Она будет назначаться в том случае, если в результате подобных ложных сообщений наступит смерть человека или другие тяжкие последствия.





