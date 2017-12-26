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В шести районах Южного Урала выявлено свыше 600 хищений электричества

26 декабря 2017, 11:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В шести районах Южного Урала выявлено свыше 600 хищений электричества

Специалисты филиала «Челябэнерго» с начала года обнаружили 626 случаев хищения электрической энергии в шести районах Южного Урала. Это удалось сделать благодаря проведению 467 рейдов.

Незаконные подключения к линии электропередач и хищение электричества были обнаружены на территории Троицкого, Увельского, Чесменского, Октябрьского, Пластовского и Варненского районов. По итогам работы было составлено 466 актов безучетного и 160 актов бездоговорного потребления, что означает кражу электричества. Всего у компании похитили порядка 11,5 миллионов киловатт-часов на сумму 2,2 миллиона рублей.

Если жители не возместят ущерб добровольно, заявление будет передано в суд. С начала года инициировано уже 34 таких заявления. Отметим, что подобные рейды проводятся регулярно. Кроме поиска нарушителей активно ведется и разъяснительная работа с жителями: для похитителей предусмотрена административная ответственность (штраф), или уголовная. Также энергетики рассказывают, что нарушители негативно влияют на качество и надежность электроснабжения. от их действий могут пострадать детские сады, школа, больницы, начаться пожар.

Если вы знаете о незаконном подключении, обратитесь по телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).

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