В Москве Новый год можно отметить на любой вкус

Идет последняя неделя перед новым годом. Это зачастую выбор подарков, домашние заготовки, приятная суета, запах мандаринов, пушистая новогодняя елка. Важно, чтобы в этом году москвичи и гости столицы чувствовали себя максимально комфортно и весело встретили новый год город постарался на славу. В чем прелесть Нового года в Москве на пресс конференции в ТАСС рассказали руководители департаментов.

Столица в новогодние праздники всегда прекрасна. Но в этом году организация мероприятий произведена с большим размахом. Более 83 площадок, что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году, будут работать по всему городу.

В этом году каждый округ, каждый район города имеет свою центральную площадку, где будут происходить основные новогодние мероприятия. При этом было учтено мнение самих горожан, голосовавших на портале «Активный гражданин». Есть, конечно же, и основные площадки, где будет своя эксклюзивная программа, наполненная яркими событиями с выступлениями эстрадных звезд и много других дополнительных сюрпризов, содержание которых не раскрывается.

По словам руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского: «Город приготовил большую праздничную программу, которую невозможно озвучить даже за время нашей конференции. Это тысячи мероприятий!» Это и традиционная елка мэра, кремлевская елка, фестивали, выставки и многие другие мероприятия во всех округах города.

«В новогоднее время наши площадки посещают многочисленные москвичи и гости столицы. В прошлом году нас посетили более 12,5 миллионов человек. И эта цифра вырастет в этом году.» - заметил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

На Новый год фестиваль «Путешествие в Рождество» отмечает свой небольшой 5-летний юбилей. Гостей ожидают невероятные инсталляции, световые фигуры, сотни тысяч ярких огней и сложнейшие арт-объекты, поражающие воображение. Все это будет доступно до середины января. Так же посетители фестиваля по традиции получат паспорт путешественника, где будут отмечаться все путешествия по инсталляциям фестиваля.

В свою очередь руководитель департамента ЖКХ города Москвы Гасан Гасангаджиев отметил, что Новый год в Москве – это не только различные мероприятия и концерты, но и сложнейшие монтажные решения. Более 4 тысяч праздничных конструкций размещены на улицах и площадках города.

«Московские дома культуры и библиотеки не отстают от городских празднований. Как и всегда, своими силами делаются все новогодние представления. На данный момент это уже более 600 адресов», - рассказывает генеральный директор дирекции культурных центров Мария Рогачева.

На вопрос журналистов, где они сами будут отмечать Новый год и посетят ли различные московские площадки руководители ответили, что у каждого есть свой объект и свои места, за которыми они закреплены, так что у каждого будет свой, особенный, Новый год.

Стоит отметить, что на днях американское издание TheWallStreetJournal включило Москву в ТОП-5 самых интересных направлений для поездок в предстоящие зимние праздники.