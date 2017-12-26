В РФ появятся новые правила поведения водителей по отношению к велосипедистам

Минтранс РФ выдвинул идею о введении нового правила поведения водителей. В скором времени в российских городах могут появиться особые зоны, в которых автомобилистам придется пропускать велосипедистов.

Согласно последней информации, тем, кто передвигается на двухколесном транспорте, не позволят пересекать автодорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Предполагается, что вышеуказанные части городов будут отмечать знаком "велосипедная зона", где велосипедисты будут иметь полное преимущество перед другим транспортом, передает портал URA.RU.

Там также запретят водителям двигаться со скоростью выше 20 километров в час, а вот пешеходам будет разрешено переходить дорогу абсолютно в любом месте. Пассажиров автомобилей нововведение тоже коснется – они будут обязаны перед выходом из машины убедиться, что не навредят велосипедистам. В противном случае человеку грозит штраф в размере 500 рублей.