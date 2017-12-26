Названо главное русское слово уходящего года

Специалисты из экспертного совета при Центре творческого развития русского языка провели анализ и составили рейтинг главных русских слов уходящего года. Первая строчка в данном списке удивила многих.

Выяснилось, что абсолютным лидером стало слово "реновация", за ним следуют "биткоин" и "хайп". Как уточняется на портале "Год литературы", в этот рейтинг также включили следующие слова: "токсичный", "допинг", "баттл", "фейк", "криптовалюта", "безвиз", а также "харрасмент/домогательство".

Исследователи также назвали авторские неологизмы, которые считаются ключевыми в 2017 году. Среди них: "зломенитый", "домогант" и "гоп-политика".