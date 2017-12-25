В Москве произошло ДТП с двумя маршрутками, есть пострадавшие
25 декабря 2017, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Два маршрутных такси столкнулись на востоке столицы на Щелковском шоссе. В результате аварии травмы получили два человека. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
ДТП произошло сегодня днем около дома №8 на Щелковском шоссе. Что послужило причиной ДТП - пока не известно, как и состояние пострадавших.
Ранее смертельное ДТП произошло в районе станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте. В интернете появилось видео, снятое вскоре после того, как автобус въехал в переход на станции метро "Славянский бульвар" в Москве. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек.