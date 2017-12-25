В Москве произошло ДТП с двумя маршрутками, есть пострадавшие

Два маршрутных такси столкнулись на востоке столицы на Щелковском шоссе. В результате аварии травмы получили два человека. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ДТП произошло сегодня днем около дома №8 на Щелковском шоссе. Что послужило причиной ДТП - пока не известно, как и состояние пострадавших.

Ранее смертельное ДТП произошло в районе станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте. В интернете появилось видео, снятое вскоре после того, как автобус въехал в переход на станции метро "Славянский бульвар" в Москве. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек.