Медики выявили необычные причины инфаркта и назвали способы его избежать

Медицинская статистика свидетельствует, что главная причина смертности в России — болезни сердечно-сосудистой системы. Каждый час в стране в результате инфаркта умирают семь человек. Обычно к группе риска относят курильщиков, пациентов, страдающих сахарным диабетом, и офисных работников, ведущих малоподвижный образ жизни. Но есть и другие, необычные причины инфаркта, о которых следует знать, чтобы сохранить сердце здоровым.









Автомобильные пробки

Люди, находящиеся в транспорте, стоящем в пробке, дышат воздухом с высокой концентрацией выхлопных газов. Из-за этого резко снижается способность красных кровяных клеток переносить кислород, человек начинает испытывать кислородное голодание.

При данном состоянии сердечная мышца вынуждена работать с повышенной нагрузкой, что ведет к увеличению камер сердца и толщины сердечной мышцы. В результате может наступить инфаркт миокарда.

Поэтому по возможности автомобильных заторов нужно избегать. Это поможет сберечь не только нервы, но и здоровье одного из самых важных органов.









Физическая работа на морозе

На морозе у человека сужаются сосуды, особенно если он не надел перчатки. При физической нагрузке мышцам требуется много кислорода, поэтому сердце начинает работать быстрее. Итог может быть печальным: сначала – стенокардия, а потом инфаркт, приводит данные исследований медиков «Комсомольская правда».









Любовь к соленой пище

Еще одной причиной инфаркта, на которую раньше не обращали внимания специалисты, является пристрастие к соленой еде. К такому выводу пришли сотрудники Университета Огайо.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие несколько сотен человек пожилого возраста. Выяснилось: среди инфарктников много людей, которые в детстве и юности употребляли в пищу большое количество чипсов и других соленых блюд. В результате у них развилось такое заболевание, как слабость плечевой артерии, которое и привело к инфаркту.

Медики настойчиво рекомендуют родителям следить за содержанием соли в рационе их детей. А о чипсах они должны вообще забыть, пишет сайт medikforum.ru.