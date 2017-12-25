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Завтра ожидается самый «пробочный» день на дорогах Москвы

25 декабря 2017, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Завтра ожидается самый «пробочный» день на дорогах Москвы
dorinfo.ru

По данным ЦОДД, завтрашний день, 26 декабря, станет самым загруженным днём в этом году в плане дорожной обстановки. Это связано с праздничными мероприятиями и плохой погодой.

Перед праздниками трафик на столичных магистралях традиционно возрастает – все закупаются подарками. Кроме того, в центре города перекроют несколько улиц в связи с проведением Общероссийской новогодней елки (улицы Варварка, Москворецкая, Б. Москворецкий мост, пл. Васильевский спуск), сообщает "Свободная пресса".

Еще одной причиной будет большое количество автобусов с детьми, которые едут на праздничные мероприятия. Им будет отдаваться приоритет в движении.

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