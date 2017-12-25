На съемках программы разгорелся спор между Гузеевой и челябинским политиком

Бывший член челябинской областной избирательной комиссии Александр Лебедев был одним из трех претендентов на руку главной героини телешоу «Давай поженимся». На съемках телепередачи политик поспорил с ведущей программа Ларисой Гузеевой о том, стоит ли рассказывать избраннику о своем прошлом.

Актриса уверяла, что подробности своего прошлого стоит хранить в секрете от врой половины. «Она чуть с мужем не рассталась из-за своего прошлого. Я был другого мнения. Не знаю, оставят это в итоговом выпуске или вырежут. Все-таки съемки длились 1,5 часа, а в эфир выдают меньше часа», — сказал Лебедев корреспонденту «URA.RU». На шоу бывшему депутату пришлось несладко –отвечать на вопросы про маму и про жизнь в детском доме было не очень приятно.

Друзья челябинского «жениха» среди которых бывший председатель профкома ЧелГУ Вячеслав Гильгенберг так же участвовали в съемках телепередачи. Они устраивали сюрприз для героини шоу.