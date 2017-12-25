Мобильное приложение даст ответ на вопрос, следит за вами кто-то или нет

Помните известное выражение «Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит»? Теперь ответ на вопрос шпионят за вами или нет сможет дать мобильное приложение для смартфонов. Эдвард Сноуден - бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, который рассказал миру о слежке со стороны американских спецслужб, совместно с Фондом свободы прессы выпустил мобильное приложение для защиты от шпионажа. Оно работает на устройствах под управлением Android.

Приложение способно, используя встроенные аппаратные средства смартфона, такие как камеры, микрофоны, датчик освещённости и акселерометр, способно мониторить квартиру или офис в ваше отсутствие. Программа будет делать фотографии и записывать звуки всех, кто заходит в комнату, отправляя эти данные на главный компьютер. Таким образом предупреждая пользователя об опасности. При отправке каждый байт данных защищён сквозным шифрованием.

На сегодняшний день приложение находится в стадии тестирования.