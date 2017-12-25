Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушения на сотни миллиардов

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала о количестве и стоимости нарушений в ликвидированном Федеральном космическом агентстве в 2016 году. Нарушения были найдены в бюджетном и бухгалтерском учете.

"И вот этот существенный объем, порядка 600 млрд рублей – это были нарушения в бюджетном и бухгалтерском учете", - сказала Голикова, передает URA.RU. Космическая отрасль, по данным Счётной палаты, не первый год является одним из лидеров по финансовым нарушениям.

Федеральное космическое агентство было упразднено в 2015 году, на его базе появилась госкорпорация «Роскосмос», в состав которой также вошли крупные производители ракетно-космической техники.