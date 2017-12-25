СМИ: водитель автобуса, наехавшего на людей в Москве, рассказал о произошедшем

Водитель автобуса, совершивший наезд на людей около станции метро "Славянский бульвар", рассказал о причине происшествия. По словам мужчины, он перепутал педали тормоза и газа. Собянин прибыл к месту трагедии на Славянском бульваре в Москве

Это произошло, когда водитель пытался перепарковаться, сообщает РЕН-ТВ. Он запаниковал, а когда автобус начал скатываться в переход, ничего не смог сделать.

В Интернете появилось видео, снятое вскоре после того, как автобус въехал в переход на станции метро "Славянский бульвар" в Москве. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек.