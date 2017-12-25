Nissan отзывает почти 130 тысяч автомобилей в России

Почти 130 тыс. автомобилей Nissan отзывают в России из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Ремонту подлежат модели, выпущенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014. Причиной стал риск некорректного срабатывания устройств безопасности. Такой дефект может быть обнаружен в автомобилях Note и Tiida. На указанных автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

О том, подпадает ли ваш автомобиль под отзывную кампанию, можно узнать, сверившись со списком VIN-кодов транспортных средств.