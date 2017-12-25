Православные священники устроили фотосессию с байками

Священники из разных городов России устроили фотосессию с мотоциклами для православного календаря. Как написано на странице соцсети «Православных байкеров», этот календарь — явление по- настоящему уникальное. Во-первых, такого раньше никто не делал. А во-вторых, эти страницы позволят посмотреть на священников с другой стороны и «приоткроют некоторые бытийные моменты православного духовенства».

Как оказалось, священники тоже любят красивые байки и с удовольствием позируют на фоне «железных коней». Среди священнослужителей, которые запечатлены на страницах календаря - митрополит Вятский и Слободской Марк, слова которого взяты эпиграфом для всей фотосессии: "Мотоцикл - это не только средство передвижения, он является одним из средств познания себя и окружающего мира. Позволяет ближе познакомиться с другими людьми, духовным, историческим и культурным наследием своей Родины"

Средства, собранные от реализации календарей, пойдут на помощь семьям нуждающихся священнослужителей.