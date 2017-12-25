Гороскоп отношений на 2018 год

Что принесет новый 2018 год в отношения между партнерами? Кого Желтая Собака порадует, а кому придется приложить усилия для счастья? Эксклюзивный гороскоп для «Аргументов недели» подготовила европейский астролог Ольга Аристова.

Овен

В новом году Овнам стоит обуздать свою упёртость. Для тех, кто находится в отношениях это станет хорошей подмогой для облегчения коммуникации с партнером и убережёт от лишних скандалов. Не забывайте о возможности компромиссов - не столь важно что будет на ужин, важно с кем вы его разделите.

Свободным же Овнам стоит быть помягче с противоположным полом - вы зачастую ведете себя столь недоступно, что к вам боятся подойти. А этим вы рушите своё счастье.

Телец

Тельцам в 2018 надо быть мягче по отношению к партнёру, и не давать сильных поводов для ревности. И пусть вам приятно что вас боятся потерять, но поберегите нервы избранника. Так же пунктом для возможных скандалов будут финансы - пересмотрите семейный бюджет и уберите лишние траты.

В июне Тельцам стоит отдохнуть - парам отпуск поможет обновить чувства, а одиноких Тельцов ждёт запоминающийся курортный роман, который грозит перерасти в большое чувство.

Близнецы

В новом году Близнецы продолжат разрываться между эмоциями. Не давайте им вскружить себе голову. Вас будут окружать масса соблазнов, но не забывайте о тех кто рядом, ведь новое - не всегда значит хорошее. Проводите больше времени с избранником, разделите его интересы, и заведите совместные традиции - они укрепят ваши отношения. Свободным Близнецам свою половинку стоит искать в активных сферах - покатайтесь на сноуборде, займитесь спортивной ходьбой или пересядьте в тёплое время года на велосипед. Шанс встречи возрастёт в разы.

Рак

2018 год для Раков пройдёт под эгидой семьи. Те представители знака, у которых уже произошла судьбоносная встреча, будут долго и кропотливо планировать предложение руки и сердца, или ждать его от избранника. И дождавшись, со всей страстью кинутся в подготовку торжественного мероприятия. А вот свободным Ракам стоит принимать приглашения на свадьбы друзей и родственников - вас там будут ждать прекрасные и свободные представители противоположного пола.

Лев

В 2018 году Львам особенно захочется свободы. Одинокие представители будут наслаждаться этим чувством и заниматься саморазвитием. Если вы хотите завоевать одинокого Льва - будьте ему верным другом, находитесь рядом когда нужны, но не давите на него. То же относится и к парам - только уважение к личному пространству и интересам друг друга сможет сохранить отношения со Львами. Свободных Львов встречи поджидают в путешествиях и на различных курсах, и если вы сможете открыться новым людям, то впустите в жизнь настоящую любовь.

Девы

2018 год для Дев подготовил такое количество романтических встреч, какое мало кто за всю жизнь испытывает. Даже те, кто не верил в институт семьи пересмотрят свои позиции - под эгидой «Год любви» сложно иначе. Вас поджидают интересные люди буквально за каждым углом - в офисе и в магазине, в пробке на дорогах и в спортзале. Девам у которых уже сложились отношения, не стоит волноваться о соблазнах - они вас обойдут стороной, и самым лучшим будет тот, кто встретил с вами Новый год.

Весы

Весам будет тяжело сделать выбор в новом году, а непостоянство этого знака будет особенно сильным. Одинокие представители знака будут находиться в растерянности - каждое новое знакомство интереснее предыдущего. Но тем Весам, которые смогут сделать выбор в этом году, судьба сулит безоблачные отношения и массу радости. Весам находящимся в отношениях стоит больше внимания уделять себе, а не только помогать во всех начинаниях партнёру.

Скорпион

О пылкости Скорпионов можно складывать легенды, и Новый год не принесёт изменений. Страсть, ревность, эмоции - это все о них. Представителям этого знака надо учиться держать себя в руках, иначе разлады в отношениях практически неизбежны. Скорпионам следует больше доверять своим партнёрам, и давать им манёвры для личных интересов и общения.

Свободных же Скорпионов осенью ждут встречи, которые при должной сдержанности приведут к серьёзным отношениям.

Стрельцы

Стрельцы, у которых есть партнёр, смогут в новом году вывести отношения на новый уровень. Это может быть как свадьба, так и строительство собственного семейного гнездышка. В любом случае звезды будут на вашей стороне. Особое внимание стоит уделить времени проведённому со своей половинкой - не задавите вниманием, но и не позвольте закрасться мысли что вы больше заинтересованы другими людьми.

Тем, кто в поиске, надо обновить круг общения. Займитесь нестандартными для себя делами и поищите новые хобби.

Козерог

Козероги тяжело переживают перемены, особенно в личной жизни. Они привыкли жить по устоявшейся схеме и менять что-то не любят. Если вы хотите добиться внимания Козерога, то стоит просить о помощи его друзей и близких - пусть вас потихоньку вводят в его жизнь.

Влюблённый Козерог достаточно сдержан в эмоциях, особенно в публичном их выражении, что зачастую обижает избранников. Представителям этого знака стоит более активно показывать свою заинтересованность, иначе отношения будут стоять под угрозой разлада. Осенью стоит взять отпуск и провести время с партнёром, показать ему важность ваших отношений.

Водолей

Новый год для Водолеев может стать судьбоносным. В начале года их ждёт встреча с человеком, который изменит жизнь. Это знакомство разрушит отношения, которые находятся на грани разрыва и даст стимул к дальнейшему поиску. Если у Водолея есть любимый человек, с которым он пройдёт весь 2018, и никакие знакомства не посеят зерно сомнения, то к концу года вам стоит задуматься о свадьбе. Одиноким Водолеям следует обратить внимание на коллег в офисе - вами заинтересованы несколько человек, а вы даже не догадывались об этом.

Рыбы

В новом году Рыбы как никогда будут окружены вниманием. Но зачастую будут путать романтический и дружеский подтекст обращений. Любовь их точно найдёт в 2018, но не раньше лета.

Для Рыб в отношениях сложным будет период зимы и ранней весны - все проблемы, о которых молчали, потребуют решения. Вместе с партнером стоит сесть за стол переговоров и спокойно объяснить все причины поступков и действий.