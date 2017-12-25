Валентина Матвиенко рассказала о новогоднем корпоративе в Совфеде
25 декабря 2017, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, каким будет новогодний корпоратив в Совфеде. По ее словам, сенаторы проведут его в формате "стоя по бокалу шампанского".
Матвиенко уточнила, что фуршет оплатят сами члены Совфеда. При этом стоимость мероприятия для каждого сенатора составит не более 3 тысяч рублей. Как подарок сенаторам будет выступление ансамбля, передает ТАСС.
Сама Матвиенко Новый год будет отмечать в Санкт-Петербурге в кругу семьи.