Точка обсчета

Недавно в одно газете прочел заметку о том, как главный хранитель наших денег г-н Герман Греф за 355 млн. рублей якобы купил в забытой всеми Словении некий гольф-клуб. Широкой, однако, души банкир…

Кушать продано

Если эта информация – не фейк, то г-на Грефа нужно не хулить, а хвалить: этак с десяток зажиточных жителей Словении он сделал таки счастливыми. Остальным жителям Словении не до гольфа: им банально кукурузную кашу сварить для семьи не на что.

В принципе, Грефа за такую сделку стоит наградить орденом «Дружбы народов», ведь в условии всемирной ненависти к России он один грудью вперед не побоялся сделать такой нехилый шаг в сторону зарубежья и сблизить два великих народа по принципу: «О спорт, ты мир!»

Собственно, а почему глава (а по сути – хозяин. – «АН») Сбербанка не может тратить собранные с нас миллиарды по своему усмотрению? Кто запретит-то? Баба Дуня с пиратской платежкой в руке? Тем более что на словенском аукционе наш Сбербанк оказался по слухам единственным участником. Другие просто хихикали.

Вот недавно глава СП Татьяна Голикова сообщила нам о том, что за 11 месяцев этого года снова «испарились» из бюджета 1,5 триллиона (!) рублей, часть из которых просто израсходовали «не по назначению». Допускаю, что в этой груде бабла затерялись и 355 млн. руб. нашего рачительного Сбербанка.

Ну да бог с ними, воровали и воруют в сотни раз больше.

Садятся, каются, плачут, но… все равно воруют. Такова формула российской жизни.

Пришел. Увидел. Убежал.

Пока в Словении пили ракию, обмывая нежданный подарок, наш Росреестр обнародовал свои данные, согласно которым 30 миллионов (!) гектаров вполне плодородной российской земли попросту оказались бесхозными. Что, фермеры перевелись?

Всероссийская сельхозперепись подтвердила, что 36% сельхозземель либо вообще не имеют владельцев, либо их просто не могут нигде найти.

При ненавидимой многими советской власти, например, в 1990 г. таковых земель было в 10 раз меньше! Да и те старались освоить.

Тогда еще доживал свои последние дни ленинский лозунг «Земля – крестьянам!» Мотыг было маловато, это верно, всё шло на ракеты и танки.

Сегодня, похоже, этот призыв приказал долго жить и в фермеры никто идти не желает. Проблем – масса!

Топливо безумно дорого. Дорог нет. Квалифицированных крестьян, которые могли бы ещё отличить петуха от индюка, на селе не осталось. С кормами проблемы, зато оборзевших чиновников с их вымогательством за оформление любой бумажки хоть пруд пруди. При этом любой начальник по собственной прихоти может любого фермера его хозяйства взять и …лишить.

Судиться бесполезно: все будет юридически оформлено грамотно.

При этом российские сёла безбожно пьют.

P.S.

Ах, как не помешали бы сейчас почти полмиллиарда сбербанковских рублей, если бы их зарыли не в сербскую, а в нашу, российскую землю.

Уж тогда наши фермеры непременно смогли бы накормить хотя бы кукурузной кашей даже своих сербских коллег.