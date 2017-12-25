В волгоградской электричке появился игровой вагон для детей

В Волгограде начал курсировать специальный «детский вагон». Первыми пассажирами «детского вагона» стали учащиеся волгоградской средней школы № 81, которые отправились по маршруту ст. Волгоград-1 – о.п. Красноармейская.

Для первых пассажиров специалисты Музея занимательных наук Эйнштейна подготовили специальную научно-развлекательную программу. Всем участникам вручили памятные сувениры.

«Детский вагон» - новая услуга, действующая в рамках проекта «городская электричка». Он будет курсировать по маршрутам: Волгоград-1 – Шпалопропитка, Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская, Волгоград-1 – Котельниково, Волгоград-1 – Волжский и Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал. Специально для юных пассажиров в вагоне приготовлены раскраски и карандаши, будут транслироваться развлекательные и образовательные передачи. Сам вагон украшен специальными информационными наклейками.

Как отмечают специалисты АО «Волгоградтранспригород» (АО «ВТП»), данная услуга специально рассчитана для родителей, совершающих поездку с детьми. Кроме того, «детский вагон» можно заказать для проезда организованных групп детей. Специалисты АО «ВТП» помогут выбрать оптимальную дату и время поездки.