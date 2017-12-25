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На Среднем Урале начались "губернаторские елки"

25 декабря 2017, 14:48 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

На Среднем Урале начались "губернаторские елки"
Фото: school34.k-ur.ru

Губернаторские елки, на которые по традиции приглашаются дети из многодетных семей, воспитанники детских домов, победители творческих конкурсов, соревнований и олимпиад, открылись 25 декабря в резиденции главы Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.

«Новогодние елки в резиденции губернатора — это добрая традиция. И каждый раз, когда мы к ним готовимся, мы думаем, чем вас порадовать и удивить. В этом году представление посвящено экологии, сохранению нашей природы. Я надеюсь, что когда вы будете расти, учиться и работать, вы всегда будете помнить о том, что нужно беречь планету, на которой мы живем», — обратился заместитель губернатора Павел Креков к гостям губернаторской елки.

Детские новогодние праздники проводятся в резиденции с 1995 года — с момента ее открытия. Это не только социальный проект, но и образовательный. В Год экологии, объявленный Президентом России, артисты Театра юного зрителя показали детям спектакль о том, как важно заботиться о мире вокруг. Перед школьниками выступили также хореографический коллектив Дворца молодежи, в фойе резиденции в дни проведения елок звучит живая музыка в исполнении детского образцового оркестра Дворца молодежи «Баянисты Екатеринбурга».

Павел Креков в день открытия новогодних праздничных представлений наградил лучших воспитанников детских домов и школ-интернатов, победителей областных и всероссийских конкурсов. Среди награждаемых — ребята из Серова, Сысерти, Верхней Пышмы, деревни Корзуновка Ачитского района и других городов и сел.

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