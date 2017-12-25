В Татарстане дайверы установили елку на дне озера Голубое

В Татарстане недалеко от Казани дайверы установили елку на дне озера Голубое. Чтобы игрушки раньше времени не унесло течением, наряжали искусственную елку на берегу, передает ОТР.

Зато хоровод и дегустация шампанского прошли под водой. Посмотреть на новогодние традиции дайверов пришли несколько десятков человек.

Ринат Галимов, руководитель клуба подводного плавания "Бентос": "Ощущения там совсем другие, не такие, как вот просто сидеть с друзьями за столом возле елочки, а тут, под водой, это более интересно и оптимистично".

Такую праздничную акцию дайверы в Татарстане проводят уже 39-й раз. Подводная елка простоит до старого нового года.