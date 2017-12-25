Глава Минтранса призвал не ждать возобновления полетов в Хургаду зимой

Министр транспорта Максим Соколов призвал не ждать возобновления авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх в ближайшие зимние месяцы. По словам главы Минтранса РФ, возобновление полетов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх этой зимой маловероятно.

"Вероятность, что в зимний сезон удастся восстановить авиасообщение с курортами Египта, мала. Задача на более отдаленную перспективу", - цитирует Соколова ТАСС. Как он пояснил, сроки в данном случае зависят не от российской стороны.

Минтранс и Министерство гражданской авиации Египта 15 декабря подписали протокол о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром. Полеты могут начаться в феврале. По словам Соколова, "Аэрофлот" начал подготовку пакета документов для возобновления рейсов в Каир.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта над Синаем.