Ушел из жизни депутат ОЗС Василий Сураев
25 декабря 2017, 11:30 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
//Общество 13+
25 декабря 2017, 11:30 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"
Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Олег Валенчук: сообществу садоводов предстоит всем миром наводить порядок 11:31
Школа садоводов Олега Валенчука открыла сезон выездных лекций 20.12 16:01
В Кировской области с поезда сняли двоих «зацеперов» 20.12 15:59
Виски седые – не беда, пока в душе нам восемнадцать 19.12 17:01
На пилораме в Котельниче застрелили 17-летнюю студентку 19.12 16:58
Олег Валенчук: Ставка по земельному налогу для садоводов должна быть снижена 15.12 12:20
В Кировской области поднимут зарплату бюджетникам 15.12 10:30
Школа садоводов Олега Валенчука придет в Вятские Поляны и Сосновку 13.12 10:19
Проблемы садоводов решаются на самом высоком уровне 01.12 16:26
Крупный пожар в центре Кирова: люди потеряли все 01.12 16:23
О чем споет Гринландия? 01.12 16:10
Профицитный бюджет и законы, которые его формируют 23.11 16:16
Пьяный полицейский не разъехался со столбом 21.11 10:07
Школа садоводов Олега Валенчука открылась в санатории «Авитек» 21.11 10:05
Грузовик с письмами и посылками "Почты России» загорелся после ДТП на трассе 21.11 09:58
Школа садоводов Олега Валенчука стала доступнее 17.11 12:45
В Омутнинске в ДТП погибла мать троих детей 17.11 12:41
В Кирове председатели СНТ вновь сели за парты 17.11 12:39
Стартовал конкурс видеороликов «Гринландии» 14.11 20:11
Председатель заксобрания Кировской области поздравил кировчан 03.11 17:10
//Новости партнеров
Олег Валенчук: Госдума проголосовала за плановое повышение пенсий и зарплат 01.11 16:29
Гострудинспекция подвела итоги правоприменительной практики за третий квартал 01.11 12:34
В столицу Кировской области съехались законодатели из всех регионов Поволжья 26.10 14:22
Олег Валенчук: ветераны – пример для молодёжи 02.10 16:44
Союз садоводов России и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве 25.09 11:53
Союз садоводов поздравил лучших огородников Суны 18.09 16:21