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Ушел из жизни депутат ОЗС Василий Сураев

25 декабря 2017, 11:30 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Ушел из жизни депутат ОЗС Василий Сураев
Как стало известно, Василий Куприянович скончался в больнице, где ему должны были сделать плановую операцию.
 
Василий Сураев родился 26 сентября 1953 года в поселке Ширингуши Мордовской АССР. С отличием окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Московскую финансово-юридическую академию.
 
Совладелец и генеральный директор Кировского молочного комбината (с 1995 г.), занимающего доминирующее положение в сфере переработки молока в Кировской области. Депутат Законодательного собрания Кировской области III, IV, V созыва, Кировской городской Думы V созыва.
 
В нынешнем созыве ОЗС возглавлял фракцию партии «Справедливая Россия». Являлся членом комитетов по бюджету и налогам средств и по аграрным вопросам и развитию сельских территорий.
 
Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации (1998 г.). Почетный работник агропромышленного комплекса России (2014 г.). Почетный гражданин города Кирова.
 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени; орденом Дружбы; медалью «За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи 2006 года»; почетной грамотой и почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»; почетными грамотами правительства Кировской области, Законодательного собрания области; нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество», почетными знаками «За заслуги перед Кировской областью», «За заслуги перед городом».
 
Редакция «Нового варианта» выражает соболезнования родным и близким Василия Куприяновича Сураева.

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