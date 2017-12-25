Ученые доказали пользу физической нагрузки для снижения риска болезни Паркинсона

Ученые доказали пользу физической нагрузки для снижения риска развития болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона характеризуется гибелью клеток мозга, производящих нейромедиатор дофамин.

При нехватке дофамина у человека появляются затруднения в контроле над своими движениями, нарушения моторики. Большинство пациентов с диагнозом болезнь Паркинсона по назначению врача принимают лекарство с содержанием предшественника дофамина.

Ученые Университета Колорадо провели исследование и доказали, что тренировки на беговой дорожке препятствуют накоплению в нервных тканях белка альфа-синуклеина. Именно сгустки этих соединений способствую гибели нейронов, из-за чего развивается болезнь Паркинсона.

На сайте MedicalXpress говорится, что в ходе эксперимента с лабораторными мышами выявлено: у грызунов, которые бегали по специально установленному колесу, усиливался синтез белка DJ-1. Мутации в гене, кодирующем белковое соединение, приводят к началу болезни Паркинсона. DJ-1 препятствует накоплению альфа-синуклеина.