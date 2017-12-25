Военнослужащий ВС Украины сбежал из части и попросил статус беженца в России

Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самвольно покинул часть и добрался до России. В Брянской области в одном из пунктов пропуск украинский солдат обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

Он признался, что в ВСУ служил по контракту и самовольно оставил часть. Побег из части украинский контрактник объяснил неуставными взаимоотношениями в части, - сообщает ТАСС.. Представители пограничного управления ФСБ России по Брянской области уточнили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.

В генштабе Вооруженных сил Украины информацию о бегстве солдата из части опровергли. Сведения "якобы о том, что украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствуют действительности", - сообщает Газета.ру со ссылкой на заявление украинского генштаба.