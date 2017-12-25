В Москве ДТП произошло в районе 57 км на внутренней стороне МКАД

В Москве в понедельник утром пробка образовалась в районе 57 километра на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) из-за ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

В официальном Twitter департамента транспорта сообщается, что из-за ДТП перегорожены два первых ряда сразу после развязки с Молодогвардейской улицей.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки пробка растянулась до Троекуровского кладбища.

На странице Twitter, где публикуется "оперативная информация о дорожной ситуации на улицах Москвы, сбоях и изменениях в работе городского транспорта, перекрытиях дорог", указано, что еще час назад движение на дорогах было свободное, а сейчас уже "достаточно плотное движение наблюдается на внешней стороне МКАД на востоке. Затруднения от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов зафиксированы из-за колонны снегоуборочной техники, которая чистит дорожное полотно".