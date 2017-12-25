В соцсетях набирает популярность видео: аллигатор запрыгнул в лодку к туристам

В соцсетях набирает популярность видеозапись инцидента с аллигатором, который забрался в лодку к туристам. Инцидент произошел в американском штате Флорида. Судно с туристами село на мель возле берегов одной из рек прямо напротив отдыхающего аллигатора. Неожиданно животное захотело осмотреть лодку.

Аллигатор резко спрыгнул с берега прямо на палубу лодки. По словам свидетелей посещения крокодилом лодки, в панике люди готовы были выскочить из судна. Но к людям аллигатор остался равнодушен. Он прошелся по палубе, решил не задерживаться на лодке и попытался спрыгнуть в воду с другой стороны. Но удалось ему уйти не сразу. Животное застряло в перилах.

Совершив некоторые усилия, аллигатор самостоятельно выполз из лодки и плюхнулся в воду.

Видеозапись сделал и выложил на YouTube турист Тейлор Хиндери, - сообщается на сайте издания Daily Mirror. Аллигатор так близко находился к туристам, что они могли потрогать его. Но никто не решился.