Паромная переправа в Крым прекращена из-за шторма

Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, временно приостановила работу из-за усилившегося ветра. Об этом сообщают в ООО "Морская дирекция". Автомобильное движение из России в Грузию временно прекращено

"Керченская паромная переправа закрыта. Шторм", — говорится в сообщении.

На полуострове из-за сильного ветра 24-25 декабря объявили экстренное предупреждение. В региональном управлении МЧС сообщали, что в графике работы Керченской переправы возможны изменения. Водителям советуют воздержаться от поездок в сторону переправы.