Автомобильное движение из России в Грузию временно прекращено

Замначальника ЦУКС ГУ МЧС России по Северной Осетии Максим Исаев заявил, что из-за сложных погодных условий было принято решение временно прекратить движение из России по Военно-Грузинской дороге.

Представители ведомства рекомендуют временно отказаться от поездок в этом направлении из-за угрозы лавин.

Для застрявших на Военно-Грузинской дороге водителей развернули пункты обогрева. Сотни автомобилей застряли в пути. Многие опасаются, что Новый год им придется встречать здесь. Причина - в обильном снегопаде на территории Грузии и опасности схода лавин. У многих заканчивается не только топливо в баках, но и еда и деньги.