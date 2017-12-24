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ЦИК: сведения об отказе в приеме документов у Полонского не достоверны

24 декабря 2017, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

ЦИК: сведения об отказе в приеме документов у Полонского не достоверны

В Центральной избирательной комиссии России опровергли информацию о том, что бизнесмен Сергей Полонский якобы получил отказ при подаче документов для выдвижения кандидатом в президенты РФ.

Представитель пресс-службы отметил, что сведения, которые опубликованы со ссылкой на Левичева, не верны, так как этого человека вообще не было в ЦИК, передает РИА Новости. Отмечается, что ЦИК России принимает к рассмотрению все документы. Сотрудники Центризбиркома России продолжают процедуру приема документов у кандидата в президенты, предпринимателя Сергея Полонского.

Ранее прошла информация, что ЦИК не принял документы у "кандидата за всех" Сергея Полонского. Политик представил не все необходимые документы, сообщил журналистам член Центризбиркома Николай Левичев.

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Автомобильное движение из России в Грузию временно прекращено

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