ЦИК: сведения об отказе в приеме документов у Полонского не достоверны

В Центральной избирательной комиссии России опровергли информацию о том, что бизнесмен Сергей Полонский якобы получил отказ при подаче документов для выдвижения кандидатом в президенты РФ.

Представитель пресс-службы отметил, что сведения, которые опубликованы со ссылкой на Левичева, не верны, так как этого человека вообще не было в ЦИК, передает РИА Новости. Отмечается, что ЦИК России принимает к рассмотрению все документы. Сотрудники Центризбиркома России продолжают процедуру приема документов у кандидата в президенты, предпринимателя Сергея Полонского.

Ранее прошла информация, что ЦИК не принял документы у "кандидата за всех" Сергея Полонского. Политик представил не все необходимые документы, сообщил журналистам член Центризбиркома Николай Левичев.