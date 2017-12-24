Умер знаменитый лингвист Андрей Зализняк

Знаменитый лингвист Андрей Анатольевич Зализняк скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Академик РАН известен своими исследованиями новгородских берестяных грамот и текста «Слова о полку Игореве» - Зализняк сумел доказать подлинность произведения. Зализняк - автор «Грамматического словаря русского языка», который стал основой практически для всех компьютерных программ автоматического морфологического анализа, в том числе в информационном поиске и машинном переводе.