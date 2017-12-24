Эксперты: как быть, если тормоза примерзли

Нередка ситуация, когда вечером потеплело, а утром, наоборот, подморозило. Из-за этого механизм стояночного тормоза авто может примерзнуть, причем так, что сдвинуть его с места будет практически невозможно. Россияне могут лишиться льготного кредитования иномарок

Что делать в такой ситуации? Можно подвести струю теплых отработавших газов от двигателя через обыкновенный шланг.

Некоторые советуют брать молоток и несколько раз стучать по болтам, которыми прикручены колеса.

Следующий вариант чуть более сложный: раздобыть пару прочных полиэтиленовых пакетов, наполнить их горячей водой и обложить ими тормозной барабан. Колесо при этом придется демонтировать.

Можно также использовать тепловой пистолет и даже бытовой фен.

Ранее эксперты задались целью помочь автовладельцам пережить зиму и назвали четыре самых быстрых и надежных способа реанимировать аккумулятор автомобиля, если он разрядился. Советы подействуют лишь тогда, когда машина исправна.