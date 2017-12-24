Очевидцы: массовая драка в сауне произошла на западе Москвы

В сауне на западе Москвы была зафиксирована массовая драка. Об этом сообщили очевидцы инцидента, сотрудники полиции пока не стали подтверждать данную информацию. Проводится проверка.

По словам очевидцев, инцидент произошел в сауне на улице Матвеевская вчера вечером. Обстоятельства происшествия устанавливают. Сейчас правоохранители проверяют информацию, изучают видео происшествия, попавшие в соцсети.