Движение двух электричек в Москве частично отменено

В воскресенье, 24 декабря, на Казанском направлении Московской железной дороги частично отменили две пригородные электрички. Об отмене поездов заявила «Центральная ППК» в своем твиттере.

Изменения в расписание электричек пришлось внести в связи с отказом технических средств.

Изменения затронули поезд №6106, следующий из Москвы в Голутвин, на участке Раменское–Голутвин, и обратный поезд №6111 на участке Голутвин–Раменское.