Синоптики сообщают о почти рекордно низком давлении в Москве

За минувшие сутки уровень давления в Москве под влиянием атмосферного циклона упал более чем на 20 мм ртутного столба. В полдень атмосферное давление, согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, составляло 743 мм.

К 12:00 воскресенья давление опустилось до 722 миллиметров. Такой показатель близок к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году — чуть менее 720 мм рт. ст.

Как ожидается, в понедельник, 25 декабря, давление в российской столице повысится до 736 миллиметров ртутного столба, это тоже ниже нормального.