В Санкт-Петербурге установят памятник, состоящий из криптоферм

В будущем году в Санкт-Петербурге появится памятник одному из худших человеческих качеств – жадности. Предполагается, что нестандартный монумент в виде криптофермы установят в рамках фестиваля Geek Picnic.

Данный арт-объект, по словам его создателей, демонстрирует Вавилонскую башню, которая построена из ферм, которые в реальном времени добывают криптовалюту, передает сегодня телеканал «78».

Отметим, что фестиваль, о котором идет речь, посвящен не только науке и творчеству, но также и современным технологиям. С 2014 года он проводится в Москве и Северной столице. Кроме того, в прошлом году его организовали также и на территории Израиля.