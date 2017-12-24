В Санкт-Петербурге установят памятник, состоящий из криптоферм
24 декабря 2017, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
В будущем году в Санкт-Петербурге появится памятник одному из худших человеческих качеств – жадности. Предполагается, что нестандартный монумент в виде криптофермы установят в рамках фестиваля Geek Picnic.
Данный арт-объект, по словам его создателей, демонстрирует Вавилонскую башню, которая построена из ферм, которые в реальном времени добывают криптовалюту, передает сегодня телеканал «78».
Отметим, что фестиваль, о котором идет речь, посвящен не только науке и творчеству, но также и современным технологиям. С 2014 года он проводится в Москве и Северной столице. Кроме того, в прошлом году его организовали также и на территории Израиля.