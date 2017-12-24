Кандидаты в президенты начали борьбу - Гордон обвинила Собчак в плагиате

Екатерина Гордон, объявившая о желании баллотироваться на пост президента страны, обвинила Ксению Собчак в плагиате. Об этом она написала на страницах соцсети. Журналистка считает, что Собчак не в состоянии придумать ничего достойного в предвыборной компании. А используя идеи других, она размывает любое политическое оппозиционное движение.

«Если заглавной идеей своей программы она делает мое предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, то отчего бы ей честно не объединяться с теми, кто хочет того же», — написала Екатерина Гордон.

Напомним, 30 октября Гордон объявила о намерении побороться за высший пост в государстве. Но позднее заявила, что готова отказаться от участия в президентских выборах в обмен на пост председателя Верховного суда или министра юстиции. Телеведущая Ксения Собчак идёт на выборы от «Гражданской инициативы» и позиционирует себя как кандидата «против всех».