Южная Осетия полностью осталась без электричества

В результате сильного снегопада и ветра Южная Осетия полностью осталась без электроэнергии. На территории Алании и Южной Осетии сегодня с самого утра при штормовом ветре идет мокрый снег.

Перебои с электроснабжением начались в Южной Осетии минувшей ночью. Обрыв ЛЭП стал причиной прекращения электроснабжения. Как передает ТАСС, место обрыва обнаружить пока не удалось. В администрациях республик отметили, что надеются на восстановление электроснабжения.