Как относятся россияне к роботизации

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян не боится, что их рабочие места отберут роботы. По мнению наших соотечественников, пока не созданы технологии, которые смогут в полном объеме заменить труд человека. Герман Греф намерен ускорить массовую роботизацию

Верят в тотальную автоматизацию всего 6% участников исследования ВЦИОМ. Председатель и президент Сбербанка Герман Греф рассказал сотрудникам банка о том, что уже в 2018 году ожидается роботизация 30 центров наличного денежного обращения. Глава Сбербанка призвал сотрудников к обучению "гибкости" и пообещал, что роботы не приведут к сокращениям рабочих мест.

По данным ВЦИОМ, 74% россиян не боится, что их рабочие места отберут роботы.

Опасения относительно потери работы из-за искусственного интеллекта, высказывали, в основном, молодые люди: 70% в группе от 18 до 24 лет и 69% в группе от 25 до 34 лет выступили решительно против роботизации. При этом, 55% людей в возрасте от 45 до 59 лет считают тенденцию по замене ручного труда роботами правильной и совсем не опасной.

Еще 30 лет назад люди верили в то, что человек больше не будет заниматься тяжелым или рутинным трудом и передаст эти функции машинам. Несмотря на то, что роботизация не вызывает серьезных опасений у россиян, 62% опрошенных не считают тенденцию по замене человеческого труда машинным полезной и правильной. Лишь 27% респондентов высказались в ее поддержку.

"Аргументы недели" писали, что в Москву привозили человекоподобный робот Софию, который умеет не только моргать, грустить и радоваться, обладает развитой мимикой, эмитирует 62 различных движения мышц лица, но и отличается умом и сообразительностью. Она знает английский и русский языки.