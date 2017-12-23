Британка с гранатой в багаже задержана в Шереметьево

Пассажирку из Великобритании - 46-летнюю учительницу задержали в аэропорту Шереметьево. При ней пограничники обнаружили гранату. Боеприпас был найден во время досмотра на входе в терминал.

Как выяснилось позднее, граната не является боевой. Выяснилось, что это качественный муляж, который преподаватель истории по имени Джули везла своим ученикам. Женщина рассказала сотрудникам аэропорта, что купила его на обычном рынке в Москве.

После дачи объяснений педагогу разрешили вылететь домой. Правда, муляж гранаты все-таки остался в России.