Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали на встрече с жителями района Кунцево в Москве, которые «возмущены рейдерством» одной из строительных компаний.

«Мы обсудили резолюцию, успели даже ее принять, но в процессе обсуждения появилась полиция, сказала, что мероприятие не согласовано и меня задержали», — рассказал Митрохин, цитирует его «Эхо Москвы».

Он пробыл в ОВД «Кунцево» три часа. Никаких обвинений Митрохину предъявлено не было.

Митрохин отметил, что активисты пытались согласовать митинг с властями, но им было отказано, поэтому он провел встречу с жителями.